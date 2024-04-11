Финляндия изучает варианты размещения войск НАТО на своей территории

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Финляндия изучает возможности размещения войск Североатлантического альянса и действий союзных сил на своей территории, заявил журналистам новый командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола.

"У нас нет решений по этому поводу, но мы рассматриваем разные варианты: будь то расширенные учебные мероприятия, ротационная модель или другие виды деятельности, - отметил он. - У Финляндии есть относительно сильные силы обороны, и в настоящее время нет острой необходимости в войсках. Но это не исключено".

Яаккола добавил, что сейчас разрабатываются планы, как НАТО будет организовывать свою командную структуру и как союзные силы могут действовать в Финляндии. В связи с этим рассматривается вопрос о том, должна ли Финляндия иметь войска из других стран НАТО. Дискуссия на эту тему будет сосредоточена на структуре командования и на том, как НАТО готовится к операциям на севере.

Яаккола сказал, что "непосредственной военной угрозы для Финляндии нет", развитие во многом зависит от ситуации на Украине.

Финляндия - это единственная страна, в которой на постоянной основе нет войск из других стран НАТО. До сих пор она не обращалась с просьбой о постоянном присутствии войск из других стран.

Яаккола приступил к работе в новой должности 1 апреля 2024 года.