В двух регионах РФ объявлена опасность атаки беспилотников

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти двух регионов РФ объявили об опасности атаки беспилотников в ночь на пятницу.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Также об угрозе сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил он в своем телеграм-канале.