Поиск

В двух регионах РФ объявлена опасность атаки беспилотников

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти двух регионов РФ объявили об опасности атаки беспилотников в ночь на пятницу.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Также об угрозе сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область Алексей Смирнов Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 27 июня

Двое бизнесменов арестованы по делу о гибели людей на пожаре во Фрязине

Двое бизнесменов арестованы по делу о гибели людей на пожаре во Фрязине

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

ЦБ в июле начнет пилот по обмену данными с операторами связи для борьбы с мошенниками

ЦБ в июле начнет пилот по обмену данными с операторами связи для борьбы с мошенниками

Третьей жертвой ЧП с поездом в Коми стала 16-летняя девочка

Третьей жертвой ЧП с поездом в Коми стала 16-летняя девочка

В больницах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя

Тело третьего погибшего найдено в сошедшем с рельсов поезде в Коми

Глава КС РФ считает, что для роботов нужно ввести особый правовой режим

Глава КС РФ считает, что для роботов нужно ввести особый правовой режим

Россиянам в 2024 г. вернули около 9% из похищенных кибермошенниками 54 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });