В Севастополе усилят систему ПВО

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Система ПВО будет усилена в Севастополе, сообщил в четверг в эфире телеканала СТВ губернатор города Михаил Развожаев.

"Под контролем нашего Верховного главнокомандующего идет очень серьезная работа для того, чтобы усилить - она и так уже неоднократно усиливалась - защиту Севастополя и всего полуострова (...) ПВО будет усиливать работу. Понятно, что будут приниматься и другие меры", - сказал Развожаев.

Он также пояснил, как будет работать усовершенствованная система объявления ракетной опасности, включающая оповещение о применении баллистических ракет.

"Если наши силы ПВО маркируют объект, который запущен, как баллистическую ракету, то сигнал должен быть немедленным. Технически это удалось решить: теперь одновременно с командой на боевую работу систем ПВО команда без всяких звонков дублируется на пульт через систему громкоговорителей. Теперь, не отвлекая военных, наш оперативный дежурный понимает, что получена такая угроза. Он, не докладывая никому, будет включать систему оповещения", - сказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что разработан отдельный простой сигнал "баллистика", который также прозвучит в громкоговорителях. Этот сигнал означает необходимость переместиться в укрытие в течение двух минут. Ранее в четверг губернатор в своем телеграм-канале уже объявлял об угрозе применения баллистических ракет по городу.

В результате атаки ВСУ с применением американских баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью на Севастополь 23 июня погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы.