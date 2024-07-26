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В Москве военные-контрактники смогут получить новую выплату после зачисления в часть

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Поступившие на военную службу в Москве контрактники смогут получить единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей после зачисления военнослужащего в воинскую часть, соответствующие поправки внесены в указ мэра города Сергея Собянина. Указ опубликован на сайте мэрии.

В пункт 2 указа о выплатах вносится уточнение о том, что единовременная выплата осуществляется после "зачисления военнослужащего в воинскую часть, установленную в соответствии с заданием Министерства обороны Российской Федерации".

Ранее Собянин подписал указ, по которому поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику составит свыше 5,2 млн рублей за первый год службы. Выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года. Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, при этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей.

Москва Сергей Собянин Минобороны СВО
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