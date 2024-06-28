Минобороны заявило об опасности прямой конфронтации НАТО с РФ из-за дронов США над Черным морем

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что беспилотники США ведут разведку над Черным морем в интересах Украины, их участившиеся полеты повышают риски воздушных инцидентов, что увеличивает опасность прямой конфронтации НАТО с Россией.

"Ответственность за это будут нести страны НАТО", - заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - сказано в заявлении.

"Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима", - говорится в сообщении.

"Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

"Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации", - заявило Минобороны РФ.

26 июня Минобороны РФ сообщило, что Белоусов в ходе телефонного разговора заявил главе Пентагона Ллойду Остину об опасности дальнейшей эскалации обстановки в связи с поставками США вооружений для армии Украины.

"Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ", - сообщило Минобороны РФ 26 июня.