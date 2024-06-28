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25 беспилотников перехватили за ночь над пятью регионами РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - За ночь силами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники в Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны также сообщило о возросшей интенсивности полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря, которые ведут разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Брянская область Смоленская область Воронежская область Курская область
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