Глава ФССП сообщил о приостановке производства по взысканию долгов Навального

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила производство по принудительному исполнению долгов умершего Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" глава ФССП Дмитрий Аристов.

"В настоящее время исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником", - сказал он, отвечая на вопрос агентства на полях Петербургского международного юридического форума.

Аристов пояснил, что согласно закону, судебный пристав-исполнитель на основании судебного решения производит замену должника, в случае смерти последнего, на его правопреемника. Как уточнил главный пристав страны, судебного акта о процессуальном правопреемстве в службу не поступало.

Навальный скончался в феврале 2024 года в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал наказание по ряду обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).