Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Похороны Алексея Навального состоялись на Борисовском кладбище Москвы в пятницу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", до погребения прошла церемония отпевания в Храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьине. Там же состоялось прощание с Навальным.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, "Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание".

В сообщении УФСИН уточнялось, что на место "незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, был вызван экипаж скорой медицинской помощи". "Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - говорилось в сообщении.

Позднее региональное управление Следственного комитета сообщило, что следователи в Ямало-Ненецком автономном округе приступили к расследованию причин смерти Навального.

Навальный отбывал наказание в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа по приговору Московского городского суда, который назначил ему 19 лет колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). До этого он был осужден за ряд других преступлений, в том числе за мошенничество.