Поиск

Челябинский облсуд оставил под стражей гендиректора национализированного ЧЭМК

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста до 10 августа генеральному директору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, обвиняемому в сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

В РоссииГендиректор ЧЭМК арестован на два месяцаЧитать подробнее

Ходоровский обвиняется по трем статьям УК РФ - 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), часть 1 статьи 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов) и часть 4 статьи .135 (развратные действия).

Ходоровский возглавляет ЧЭМК более 20 лет.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

В феврале арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.

ЧЭМК Челябинск Павел Ходоровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержана собственница здания во Фрязине, где при пожаре погибли шесть человек

Задержана собственница здания во Фрязине, где при пожаре погибли шесть человек

Глава ФССП сообщил о приостановке производства по взысканию долгов Навального

ФССП изъяла 117 объектов имущества в счет погашения долгов Ходорковского и Лебедева

ФССП изъяла 117 объектов имущества в счет погашения долгов Ходорковского и Лебедева

В Коми полностью восстановили железнодорожное движение после ЧП с поездом

В Коми полностью восстановили железнодорожное движение после ЧП с поездом
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об опасности прямой конфронтации НАТО с РФ из-за дронов США над Черным морем

Минобороны заявило об опасности прямой конфронтации НАТО с РФ из-за дронов США над Черным морем

Что произошло за день: четверг, 27 июня

Двое бизнесменов арестованы по делу о гибели людей на пожаре во Фрязине

Двое бизнесменов арестованы по делу о гибели людей на пожаре во Фрязине

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

ЦБ в июле начнет пилот по обмену данными с операторами связи для борьбы с мошенниками

ЦБ в июле начнет пилот по обмену данными с операторами связи для борьбы с мошенниками
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });