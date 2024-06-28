Челябинский облсуд оставил под стражей гендиректора национализированного ЧЭМК

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста до 10 августа генеральному директору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, обвиняемому в сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

Ходоровский обвиняется по трем статьям УК РФ - 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), часть 1 статьи 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов) и часть 4 статьи .135 (развратные действия).

Ходоровский возглавляет ЧЭМК более 20 лет.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

В феврале арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.