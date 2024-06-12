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Гендиректор ЧЭМК арестован на два месяца

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Суд в среду избрал меру пресечения в виде ареста генеральному директору АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому по делу о сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По ее данным, он арестован на два месяца.

Как сообщалось, следственные органы задержали генерального директора ЧЭМК по подозрению в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. В отношении него и других лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

ЧЭМК уже более 20 лет возглавляет Павел Ходоровский.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

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В феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.

ЧЭМК Челябинский электрометаллургический комбинат Павел Ходоровский
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