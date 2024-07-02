Переданный государству ЧЭМК вложит в хромовое месторождение в ЯНАО более 300 млн рублей

Право пользования месторождением "Западное" компания выиграла на аукционе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) на аукционе выиграло право пользования месторождением хромовых руд "Западное" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), до конца года на его развитие направит более 300 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Эти деньги пойдут на создание необходимой инфраструктуры. В частности, от действующего рудника "Центральный" до месторождения "Западное" необходимо проложить дорогу протяженностью 11 км, построить мост через реку и разработать подробный технический проект.

ЧЭМК заплатил за лицензию 110 млн рублей в федеральный бюджет, участок недр получен в пользование на 25 лет, прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн.

Руды месторождения "Западное" относятся к легкообогатимым высокохромистым металлургическим сортам. Добыча предполагается как открытым, так и закрытым шахтным способом. Дальнейший прирост запасов возможен за счет глубоких горизонтов всех выделенных рудных тел и залежей, отметили в пресс-службе.

Геологоразведка, разработка и добыча хромовых руд на территории ЯНАО ведется для обеспечения сырьем ЧЭМК и Серовского заводов ферросплавов (СЗФ, находится под управлением ЧЭМК). В настоящее время горнодобывающее управление разрабатывает подземным способом месторождение "Центральное", расположенное в 35 км от поселка Харп на высоте 750 метров.

"На сегодняшний день наши предприятия полностью обеспечены собственным сырьем для производства феррохрома, и работа в этом направлении продолжается", - прокомментировал через пресс-службу и.о. гендиректора ЧЭМК Владимир Иванченко.

Группа ЧЭМК помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке, имеющий статус морского порта, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в ЯНАО, подразделение "Марганец Коми", занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. Также ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.

В феврале 2024 года суд по иску Генпрокуратуры истребовал в пользу государства акции предприятий группы ЧЭМК. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта.