Российские военные взяли под контроль Новоалександровку и Спорное в ДНР

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр" и "Южная" взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Спорное Донецкой народной республики и улучшили положение, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка (ДНР), улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, за сутки отражено пять украинских контратак. Потери ВСУ составили: до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре гаубицы, две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщили в ведомстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное (ДНР), улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово (ДНР)", - заявили в военном ведомстве.