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Причиной расцепления поезда в Кратове назван производственный дефект

"Трансмашхолдинг" пообещал проверить все "Иволги" из поставки-20254

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Производитель подвижного состава для рельсового транспорта АО "Трансмашхолдинг" назвал причиной недавнего расцепления поезда "Иволга" в Подмосковье скрытый производственный дефект детали сцепного устройства.

"Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Инспекционная проверка поездов "Иволга" из поставки 2024 г. будет произведена в течение 5 дней. Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции", - сказано в комментарии ТМХ.

27 июня Центральная пригородная пассажирская компания сообщила об остановке состава на МЦД-3 по техническим причинам, поезда задерживались сторону Зеленограда - Крюково. По данным "Московской железной дороги", у поезда "Иволга" при отправлении с платформы "Кратово" произошел саморасцеп вагонов. Обошлось без пострадавших.

В ТМХ "Интерфаксу" тогда сообщили, что устанавливают причины произошедшего.

Подмосковье МЦД Трансмашхолдинг ТМХ Кратово ЦППК Иволга
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