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"Новапорт" может поднять сборы за взлет-посадку для ремонта аэродромов на 150 руб.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Новапорт" для реконструкции 16 своих аэродромов может поднять сборы с авиакомпаний за взлет-посадку на 150 рублей, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Из 75 аэродромов, которые должны подпасть (в рамках федеральной программы - ИФ) под реконструкцию, 28 - это аэродромы, (имеющие планы модернизации - ИФ), реализуемые по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Из 28 аэродромов 16 - нашего крупного оператора "Новапорт". С ними уже базово оговорены финансовые параметры - это повышение ставки сборов на данных аэродромах на 150 руб.", - сказал Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ в Совете Федерации.

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"Новапорт" объединяет 26 региональных аэропортов, крупнейшим из них является новосибирское "Толмачево". По данным сайта этого аэропорта, сбор за взлет-посадку для обслуживаемых им российских перевозчиков в этом году составляет 415 руб. за тонну максимальной взлетной массы (без учета НДС).

В беседе с журналистами Ядров уточнил, что сборы "Новапорта" будут осуществляться "котловым методом". "Мы сейчас обсуждаем (вариант - ИФ), что они поднимут сбор на 150 руб. на всех 16 аэродромах - за взлет-посадку - и в рамках "котла" из этих 16 аэродромов будут перераспределять доход. Где хороший доход идет, будут докидывать уже внутри своего "котлового метода", - пояснил он.

На вопрос, как это скажется на стоимости билетов для пассажиров, Ядров отметил: "Нельзя сказать, что эти 150 руб. точно лягут в стоимость билета - где-то лягут, где-то не лягут, это исходя из экономики авиакомпаний".

В рамках механизма ГЧП также рассматривается реконструкция аэродромов Краснодара, Анапы и Владивостока, которые контролирует холдинг "Аэродинамика", сказал глава Росавиации.

"Базово мы сейчас не договорились по финансовой составляющей в связи с тем, что предложения "Аэродинамики" по ставкам сбора на данных аэродромах, по нашему мнению, завышены. Но мы находимся в диалоге - думаю, в течение месяца договоримся, каким механизмом их снизить и какая часть федерального бюджета будет направлена на реконструкцию данных аэродромов", - заключил он.

Новапорт Росавиация Дмитрий Ядров
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