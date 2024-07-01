Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов предложено повысить вдвое на международных рейсах

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Аэронавигационные сборы с российских авиакомпаний для наполнения фонда реконструкции аэродромов предложено повысить на 37% на внутренних рейсах, в 2 раза - на международных, сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

"Предлагается увеличить для российских пользователей воздушного пространства сбор на маршрутах по внутренним полетам на 37%, по международным полетам - на 100%. Подобное увеличение повлечет рост стоимости билетов в среднем до 150 рублей в расчете на пассажира", - сказал он.

В январе 2023 года тогдашний глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что в стране всего 228 аэродромов, к 2030 году их будет до 242, а капремонта и реконструкции требуют 116. На модернизацию 75 аэродромов, говорил он, планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере порядка 250 млрд рублей.

В то же время власти поручали создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Ежегодно в нем планируется аккумулировать по 10 млрд руб. через спецсбор с авиакомпаний за аэронавигацию, говорил ранее осведомленный собеседник "Интерфакса". В конечном счете, пояснял он, расходы перевозчиков переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 рублей.