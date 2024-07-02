Повышение сборов на ремонт аэродромов не затронет рейсы внутри ДФО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для наполнения фонда капитального ремонта аэродромов не отразится на пассажирах, летающих внутри Дальневосточного федерального округа, сообщил журналистам представитель Росавиации.

"Важно, что в наполнении фонда участвуют, причем косвенно, только граждане, пользующиеся услугами российских авиакомпаний. А тех пассажиров, кто летает внутри Дальневосточного федерального округа, где ставки сборов за аэронавигационное обслуживание фактически обнулены, наполнение фонда вообще не коснется", - сказал он.

Конкретные параметры увеличения сборов еще обсуждаются. Пока предполагается, что в среднем они вырастут на 150 рублей, добавил представитель ведомства.

В начале в 2023 года в Минтрансе говорили, что модернизация требуется 116 российским аэропортам из существующих 228. В 75 крупных аэропортах запланирована реконструкция, в том числе через механизм ГЧП (из федерального бюджета на это выделено порядка 250 млрд рублей). При этом 51 аэродром с низким пассажиропотоком планируется восстановить с помощью капремонта. Для финансирования этих работ власти поручали создать фонд, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Ежегодно в нем планируется аккумулировать по 10 млрд рублей через спецсбор с авиакомпаний за аэронавигацию, говорил осведомленный источник "Интерфакса". В конечном счете, по его словам, расходы перевозчиков переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 рублей.

Как заявил 1 июля глава Росавиации Дмитрий Ядров, в среднем сбор за аэронавигацию для российских авиакомпаний увеличится на 150 рублей. Это может произойти с августа 2024 года, после принятия соответствующего закона. По его словам, ежегодно в фонд предполагается направлять по 10-12 млрд рублей. Первый аэродром, который может быть профинансирован на эти деньги, - в Чебоксарах.

Оператором аэронавигационного обслуживания авиакомпаний в России является подведомственное Росавиации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения". Ставки сбора за аэронавигацию утверждаются приказом Федеральной антимонопольной службы. Они различаются в зависимости от максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна и маршрута следования (внутри страны или за ее пределы). Отдельно действуют сборы за обслуживание в районах аэродромов. К примеру, ставка для российского перевозчика на внутренних рейсах с МВМ судна до 2 тонн в 2022 году была утверждена в размере 150,1 рубля за 100 км ортодромического расстояния, с МВМ от 50 до 100 тонн - на уровне 1105 рублей, свыше 400 тонн - 1538 рублей.

Увеличение аэронавигационных сборов для наполнения аэродромного фонда не повлечет за собой существенное удорожание билетов, говорил "Интерфаксу" представитель Росавиации. Вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок, прокомментировали инициативу в "Аэрофлоте".