Пять воздушных целей уничтожены над Севастополем и Черным морем

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на обновленную информацию сообщил об уничтожении пяти воздушных целей в небе над городом и морской акваторией.

"По уточненной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе (Севастополя - ИФ)", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его данным, в спасательную службу Севастополя жители города сообщили о пожаре в лесополосе одного из садоводческих кооперативов, что привело к возгоранию заборов частных домов. Также упавшими осколками повреждены три машины.

"Никто из людей не пострадал. Это главное", - сказал губернатор.

Ранее Развожаев сообщал об уничтожении силами ПВО четырех целей в воздухе. По предварительной информации, их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. В это время в городе действовало предупреждение о воздушной тревоге.