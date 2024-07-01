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Пять воздушных целей уничтожены над Севастополем и Черным морем

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на обновленную информацию сообщил об уничтожении пяти воздушных целей в небе над городом и морской акваторией.

"По уточненной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе (Севастополя - ИФ)", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его данным, в спасательную службу Севастополя жители города сообщили о пожаре в лесополосе одного из садоводческих кооперативов, что привело к возгоранию заборов частных домов. Также упавшими осколками повреждены три машины.

"Никто из людей не пострадал. Это главное", - сказал губернатор.

Ранее Развожаев сообщал об уничтожении силами ПВО четырех целей в воздухе. По предварительной информации, их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. В это время в городе действовало предупреждение о воздушной тревоге.

Михаил Развожаев Севастополь
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