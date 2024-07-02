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Российская ПВО сбила 11 беспилотников над тремя регионами за ночь

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские силы ПВО за ночь сбили несколько украинских беспилотников в Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму, заявили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

С начала суток губернатор Брянской области Александр Богомаз четырежды сообщал о сбитых над регионом беспилотниках. Один БПЛА силы ПВО уничтожили над Суражским районом, позднее еще три - над Трубчевским районом. Из сообщений губернатора следует, что во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Крым Белгородская область Брянская область Минобороны Александр Богомаз
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