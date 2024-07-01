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Александр Ширвиндт посмертно удостоен почетной "Ники"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно стал лауреатом почетной премии за "Честь и достоинство" Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника".

Церемония вручения наград проходит в понедельник вечером.

"40 лет он называл меня любимым учеником. Это звание мне было дороже любых заслуг (...) Инструкции как пользоваться этой жизнью и этой профессией я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком. Александр Анатольевич Ширвиндт", - сказал во время церемонии актер, член Российской Академии кинематографических искусств Леонид Ярмольник.

Также на церемонии были объявлены лауреаты в других номинациях.

Лучшим неигровым фильмом стала работа "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, продюсером которой выступил Сергей Сельянов.

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" Ирины Евтеевой.

Награду в номинации "Открытие года" получил Макар Хлебников за исполнение роли второго плана в фильме "Снегирь".

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой посмертно отмечен Эдуард Артемьев за картину "Нюрнберг".

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта. После прощания, которое прошло в Театре Сатиры 18 марта, его кремировали.

Биография Ширвиндта

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра Сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

В кино сыграл более чем в 40 фильмах. Среди наиболее известных работ Ширвиндта в кино: Павлик в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова, Альфред Шато-Жебюс в музыкальном фильме "Небесные ласточки" Леонида Квинихидзе, Харрис в комедии "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана, Мясоедов в драме "Забытая мелодия для флейты".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Александр Ширвиндт Ника
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