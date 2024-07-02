В России создана платформа для проекта по отслеживанию перевозок древесины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг и консорциум по автоэлектронике создали платформу для информподдержки лесопользователей и производителей аппаратуры спутниковой навигации в рамках проекта по отслеживанию лесоперевозок с помощью передачи данных "ЭРА-ГЛОНАСС" в ФГИС Лесного комплекса.

Об этом через пресс-службу сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

На платформе будут представлены соответствующие техническим требованиям российские доверенные решения и информация для заказа оборудования и организации установки на технику.

Пока проект Минпромторга, Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" по передаче в ФГИС информации от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", установленной на лесовозной, лесозаготовительной и лесопожарной технике, осуществляется в тестовом режиме в Архангельской и Ульяновской областях. "Пилот" был запущен весной 2024 года.

"Для отработки механизмов оснащения аппаратурой спутниковой навигации оборудовано 17 различных моделей лесной техники, владельцами которой являются более 10 крупных, средних и малых предприятий. За время пилотного проекта подключённая техника наработала уже более 3,5 тысяч часов, за которые преодолела свыше 61 тысячи километров", - сообщил Шпак.

С 1 января 2025 года оснащение средствами навигационного контроля станет обязательным для всей лесопожарной и лесозаготовительной техники. В октябре этого года лесопользователи должны начать подключение к системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Консорциум по автоэлектронике объединяет разработчиков и производителей электронных систем, блоков и микроэлектронных компонентов, а также их ключевых потребителей.