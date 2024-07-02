Поиск

В России создана платформа для проекта по отслеживанию перевозок древесины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг и консорциум по автоэлектронике создали платформу для информподдержки лесопользователей и производителей аппаратуры спутниковой навигации в рамках проекта по отслеживанию лесоперевозок с помощью передачи данных "ЭРА-ГЛОНАСС" в ФГИС Лесного комплекса.

Об этом через пресс-службу сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

На платформе будут представлены соответствующие техническим требованиям российские доверенные решения и информация для заказа оборудования и организации установки на технику.

Пока проект Минпромторга, Рослесхоза и АО "ГЛОНАСС" по передаче в ФГИС информации от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", установленной на лесовозной, лесозаготовительной и лесопожарной технике, осуществляется в тестовом режиме в Архангельской и Ульяновской областях. "Пилот" был запущен весной 2024 года.

"Для отработки механизмов оснащения аппаратурой спутниковой навигации оборудовано 17 различных моделей лесной техники, владельцами которой являются более 10 крупных, средних и малых предприятий. За время пилотного проекта подключённая техника наработала уже более 3,5 тысяч часов, за которые преодолела свыше 61 тысячи километров", - сообщил Шпак.

С 1 января 2025 года оснащение средствами навигационного контроля станет обязательным для всей лесопожарной и лесозаготовительной техники. В октябре этого года лесопользователи должны начать подключение к системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Консорциум по автоэлектронике объединяет разработчиков и производителей электронных систем, блоков и микроэлектронных компонентов, а также их ключевых потребителей.

Василий Шпак ГЛОНАСС Минпромторг Рослесхоз ЭРА-ГЛОНАСС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Праведник" Урсуляка стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Петербурге

Что произошло за день: понедельник, 1 июля

Штормовой ветер повалил деревья в Петербурге

Штормовой ветер повалил деревья в Петербурге

РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%

"Автодор" планирует в 2024 году увеличить сбор платы на своих дорогах на 40%

Муфтий Дагестана объявил о скором запрете никаба

Муфтий Дагестана объявил о скором запрете никаба

В Севастополе ввели сигнал предупреждения об атаке баллистическими ракетами

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей

Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей
Нападение боевиков в Дагестане

Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });