Леспром попросил Рослесхоз о переходном периоде после запуска ФГИС "Лесной комплекс"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Лесопромышленники видят риск приостановки лесозаготовки на отдельных лесных участках, а также проблем с организацией перевозки древесины из-за сложностей работы в запущенной с 1 января 2025 года ФГИС "Лесной комплекс" (ФГИС ЛК).

Рослесхоз со своей стороны заявляет, что у отрасли было достаточно времени для подготовки к работе в системе и дополнительные отсрочки только отодвинут проблемы "вправо".

Вопрос функционирования ФГИС ЛК обсуждали 22 января на заседании комитета Госдумы по экологии природным ресурсам и охране окружающей среды.

Система заработала с 1 января 2025 года вместо ранее действовавшей ЛесЕГАИС, она включила в себя сведения Государственного лесного реестра и более полный функционал по отслеживанию балансов на отдельных участках, заключенных сделок и перемещения древесины. Одним из новых требований стало обязательное оснащение всех лесовозов системой ГЛОНАСС.

С момента ввода ФГИС ЛК "лесопромышленные предприятия со всей России испытывают значительные трудности в текущей производственной деятельности", заявил в Госдуме председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александр Дятлов со ссылкой на консолидированную позицию 15 регионов.

В числе проблем новой системы он назвал отсутствие в ней необходимых объектов ("невозможно подать любые документы по лесосекам, которые не загружены во ФГИС ЛК, невозможно создать положительный баланс древесины на лесосеке, соответственно, невозможно вывезти"), низкий процент транспорта, оборудованного системой ГЛОНАСС из-за коротких сроков на оснащение ("доля транспортных средств, по которым завершено подключение к ГЛОНАСС и ФГИС ЛК порядка 5% по всей стране"), расхождение сведений во ФГИС ЛК и Едином государственном реестре недвижимости, незащищенность персональных и коммерческих данных, проблемы со стороны и техподдержки и другие.

Директор по лесной политике группы "Илим" Илья Вервейко заявил о высоком уровне отказа ФГИС ЛК в приеме лесных деклараций, без которых компания не может легально перевозить и продавать древесину, - 75% от общего объема обращений в систему. "По Красноярскому краю у нас до сих пор не принята ни одна лесная декларация. В 2025 году нам пришлось уже остановить три лесозаготовительных комплекса по заготовке древесины", - сообщил он. В Иркутской области, по его словам, у компании "загружено менее 50% ретроспективных лесосек, соответственно, по ним мы не можем сейчас осуществлять вывозку древесины".

"По транспортным средствам: несмотря на то, что по группе "Илим" 95% транспортных средств оборудованы (системой ГЛОНАСС - ИФ) у нас, нас волнует в целом ситуация, потому что по Российской Федерации не больше 10% (лесовозов - ИФ) оборудовано, и сейчас наши поставщики, подрядчики, которые нам везут древесину, отказываются везти, потому что боятся штрафов за отсутствие оборудования ГЛОНАСС", - отметил также Вервейко.

Присутствовавший на заседании комитета Госдумы представитель АО "ГЛОНАСС" отметил, что возможность подачи заявок на установку системы была у предприятий с августа 2024 года, вал обращений начался только в конце декабря - начале года, и какое-то время наблюдались сложности с их обработкой, но сейчас "ситуация полностью под контролем", и компания ежедневно подключает порядка 1,5 тыс. единиц техники.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы временно не распространять требование об обязательном оснащении ГЛОНАСС лесовозов на малые и средние предприятия, а также не применять эту норму к транспортировке пиломатериалов и других видов продукции лесопереработки. Он напомнил, что в законодательстве обязательное отслеживание перевозок предусмотрено именно в отношении древесины, а требование регистрировать через ФГИС ЛК отправку продукции лесопереработки может негативно сказаться на ее экспорте автотранспортом в условиях загруженности ж/д-инфраструктуры.

По словам Дятлова, регионы совместно с отраслевыми союзами в конце 2024 года обращались в Минприроды с предложением ввести переходный период до сентября 2025 года, "в течение которого будет действовать мораторий на применение к участникам оборота древесины мер административного взыскания, предусмотренных КоАП РФ", а также усилить техподдержку ФГИС ЛК на время "обкатки".

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ведомство готово проработать отдельные точечные вопросы, связанные, например, со смягчением требований по оснащению ГЛОНАСС для МСП. Вводить отсрочку для всех участников, в том числе, на применение штрафов (составляют до 400 тыс. рублей для юрлиц с возможностью конфискации древесины и транспортного средства при повторном нарушении) Рослесхоз считает нецелесообразным. "Закон был принят в 2021 году, штрафы были приняты в 2023 году, и говорить, что ничего не работает, это лукавство", - заявил в Госдуме Советников, подчеркнув, что в целом ФГИС ЛК функционирует, случаи отказов в регистрации в системе единичны, как и случаи остановки работы лесовозов.

"Регионы, которые заблаговременно начали подготовку к работе с ФГИС Лесного комплекса - внесли информацию о лесосеках, лесных участках, правоустанавливающих документах, вели работу с лесным бизнесом по вопросам оснащения техники системой спутниковой навигации, проверяли качество внесенных данных - безболезненно прошли переход на ФГИС ЛК. Это подтверждают и цифры. С начала года во ФГИС Лесного комплекса сформировано свыше 277,8 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины. Также через систему в регионах с начала года 2025 года оказано 10,3 тыс. лесных госуслуг", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, слова которого передала пресс-служба ведомства.

Он отметил, что работа по наполнению ФГИС ЛК данными о лесах, в том числе о лесосеках и повышению качества данных, устранению пересечений будет проводиться в течение всего 2025 года.