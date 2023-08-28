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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В трех регионах с 1 сентября запустят Единый лесной госреестр в пилотном режиме

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Первый этап внедрения в РФ Единого государственного лесного реестра начнется 1 сентября 2023 года с запуска в Московской, Архангельской и Ульяновской области, до конца года реестр должен заработать в 60 регионах РФ.

"Мы планируем переходить к внедрению Единого государственного лесного реестра поэтапно, начинаем с трех пилотных регионов с 1 сентября текущего года. Это Московская, Архангельская и Ульяновская области", - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в правительстве.

Она напомнила, что введение Единого государственного лесного реестра на территории всей РФ планируется с 1 января 2025 года.

"Реестр будет вестись на федеральном уровне Рослесхозом с использованием единой электронной картографической основы Росреестра. Он позволит соединить все данные о лесах в одной системе, обеспечить контроль за использованием и восстановлением лесов, а также предоставлять услуги лесопользователям без личного посещения государственных органов и в электронной форме. Через единую информационную систему будет оказываться свыше 2 млн государственных лесных услуг ежегодно", - рассказала Абрамченко.

По ее словам, в реестре будут систематизированы сведения о лесах, их использовании, защите и воспроизводстве, местах складирования и переработки, а также обо всех сделках с древесиной. Замглавы правительства отметила, что система будет содержать данные не только о количественных, но и качественных и экономических характеристиках леса.

"Мы также предусмотрели включение в реестр навигационной информации от лесовозов и лесозаготовительной техники, которая оснащена системой ГЛОНАСС. Это позволит контролировать местонахождение техники и пресекать незаконную вырубку леса", - сообщила Абрамченко.

В настоящее время регионы могут самостоятельно вести локальные реестры лесных участков. С 1 января 2022 года в РФ был запущен централизованный учет древесины через ЛесЕГАИС за счет оформления электронного сопроводительного документа на каждую партию древесины. Как отметила Абрамченко, на сегодняшний день в ЛесЕГАИС зарегистрировано более 289 тысяч пользователей, сформировано 12 млн электронных сопроводительных документов на более 543 млн куб. м древесины.

Рослесхоз Виктория Абрамченко
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