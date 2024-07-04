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В Новороссийске в результате атаки безэкипажных катеров повреждены 5 квартир

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Новороссийске в результате атаки безэкипажных катеров были повреждены пять квартир и два коммерческих помещения, сообщили "Интерфаксу" в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

"Незначительные повреждения получили пять квартир - там выбиты стекла, - и два коммерческих помещения", - сказал собеседник агентства.

Повреждения были установлены в ходе поквартирных обходов, которые проводились по заявкам жителей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Новороссийск
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