В Новороссийске в результате атаки безэкипажных катеров повреждены 5 квартир

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Новороссийске в результате атаки безэкипажных катеров были повреждены пять квартир и два коммерческих помещения, сообщили "Интерфаксу" в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

"Незначительные повреждения получили пять квартир - там выбиты стекла, - и два коммерческих помещения", - сказал собеседник агентства.

Повреждения были установлены в ходе поквартирных обходов, которые проводились по заявкам жителей.