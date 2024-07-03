Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) предложил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит практический вред мусульманам и несет угрозу раздора, и высказался в поддержку запрета таких уборов.

КЦМСК напомнил, что большинство исламских ученых не считают, что открытое лицо является "авратом" - частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми.

"Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности "никаба". Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом, недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе. Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение "никаба" в общественных местах", - говорится в заявлении центра.

КЦСМК предложил исходить из принципа "не навреди и себе, и исламу, и всему обществу".

"По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Мы призываем всех совершать благие деяния, которые наша религия нам действительно предписывает совершать!" - сказано в заявлении.

1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что муфтият республики уже в ближайшие дни запретит носить никаб по фетве. Ранее за такой запрет высказывался глава Дагестана Сергей Меликов.

2 июля отдел фетв при муфтияте Дагестана отметил наличие разногласий среди ученых относительно обязательности никаба и вынес решение: запрещать его можно локально в определенных ситуациях из соображений безопасности. Оснований для фетвы о всеобщем запрете этого убора отдел не увидел.

3 июля муфтият Дагестана временно запретил носить никаб "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения". Это решение было принято по просьбе регионального Министерства по национальной политике и делам религии, которое проинформировало "о существующей угрозе безопасности населению республики", а также на основании заключения отдела фетв.