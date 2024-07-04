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Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов в республике

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло указ, которым ввело временный запрет на ношение никабов в республике, сообщил "Интерфаксу" в четверг муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.

"Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - сказал Бердиев.

Он пояснил, что указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба.

Как сообщалось, накануне муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России.

"Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом, недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе. Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах", - говорилось в заявлении, опубликованном в среду на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).

По мнению авторов документа, "если мы действительно искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу".

"По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Мы призываем всех совершать благие деяния, которые наша религия нам действительно предписывает совершать", - сказано в заявлении.

Накануне отдел фетв Муфтията Дагестана вынес решение о временном запрете на ношение никаба в республике, сообщил заместитель муфтия региона Абдулла Селимов.

Никаб - мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.

Карачаево-Черкесия Северный Кавказ
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