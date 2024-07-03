Поиск

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике
Фото: Corbis via Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Отдел фетв Муфтията Дагестана вынес решение о временном запрете на ношение никаба в республике, сообщил заместитель муфтия региона Абдулла Селимов.

"Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отдел фетв Муфтията Дагестана не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба, но пришел к выводу, что "в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение".

Тема запрета ношения никаба была поднята на встрече представителей власти, духовенства Дагестана с представителями общественных институтов 1 июля. В нем приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и муфтий республики Ахмад Абдуллаев.

Никаб - мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.

Дагестан Сергей Меликов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Морской порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Арестованный гражданин Франции Винатье собирал данные в сфере военной деятельности РФ

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму
Дело Baring Vostok

Осужденный в РФ условно фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск

Правительство внесло в Думу поправки ко второму чтению налогового законопроекта

Российские военные сбили за ночь 10 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске

Что произошло за день: вторник, 2 июля

Суд признал супругов Невзоровых участниками экстремистского объединения

Дюков ждет, что технезависимость нефтяников даст машиностроителям заказы еще на 1 трлн рублей

Дюков ждет, что технезависимость нефтяников даст машиностроителям заказы еще на 1 трлн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });