Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Отдел фетв Муфтията Дагестана вынес решение о временном запрете на ношение никаба в республике, сообщил заместитель муфтия региона Абдулла Селимов.

"Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отдел фетв Муфтията Дагестана не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба, но пришел к выводу, что "в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение".

Тема запрета ношения никаба была поднята на встрече представителей власти, духовенства Дагестана с представителями общественных институтов 1 июля. В нем приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и муфтий республики Ахмад Абдуллаев.

Никаб - мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.