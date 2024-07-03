Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность переговоров по Украине без участия России

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином отметили бесперспективность любых форматов по урегулированию ситуации на Украине без участия России, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1.

По его словам, это был предметный разговор о двусторонних отношениях, кроме того, были затронуты все области.

"Обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - сказал Песков.

Также на встрече были намечены планы для дальнейшего взаимодействия по разным направлениям в составе рабочих групп.

На вопрос, было ли уделено теме Украины много времени на переговорах Путина и Си Цзиньпина, он ответил: "Нет, нельзя так сказать".

Лидеры встретили в Астане накануне саммита ШОС. До этого Путин и Си Цзиньпин встречались полтора месяца назад в Китае.