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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:38

Си Цзиньпин заявил о необходимости создания новой структуры безопасности в мире

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимо сформировать новую эффективную структуру обеспечения мировой безопасности.

"Фундаментальным решением кризиса в Украине является содействие созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой новой архитектуры безопасности", - приводит МИД КНР в пятницу слова Си Цзиньпина на неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках завершения пекинской программы визита российского руководителя в Китай.

В сообщении говорится, что Си Цзиньпин, познакомив Путина с позицией Китая по украинской проблеме, "подчеркнул, что решение любой серьезной проблемы должно быть направлено не только на устранение симптомов, но и на устранение первопричины; необходимо ориентироваться как на настоящее, так и на долгосрочную перспективу".

Он повторил, что Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов для содействия скорейшему политическому урегулированию украинского вопроса.

Как сообщает китайский МИД, Путин "представил соответствующие взгляды и позицию российской стороны, выразил признательность Китаю за отстаивание объективной, справедливой и сбалансированной позиции по украинскому вопросу".

Он также "призвал Китай продолжать играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", отметив, что Россия "привержена решению украинского вопроса путем политических переговоров, готова продемонстрировать свою искренность и продолжает поддерживать тесные контакты с Китаем по этой проблеме".

Си Цзиньпин РФ Китай Владимир Путин
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