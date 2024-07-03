Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником на переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, невозможно", - ответил он на вопрос, может ли Эрдоган стать посредником на переговорах по Украине.

Президент России Владимир Путин 3 июля провел переговоры с Эрдоганом на полях саммита ШОС. По словам Пескова, украинская тематика на них обсуждалась.