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Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником на переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, невозможно", - ответил он на вопрос, может ли Эрдоган стать посредником на переговорах по Украине.

Президент России Владимир Путин 3 июля провел переговоры с Эрдоганом на полях саммита ШОС. По словам Пескова, украинская тематика на них обсуждалась.

Владимир Путин Дмитрий Песков Кремль Реджеп Тайип Эрдоган Украина Турция
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