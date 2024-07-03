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МЧС России доставило в Египет еще 30 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту города Эль-Ариш, сообщила пресс-служба министерства.

На борту в том числе более 30 тонн продуктов питания. Из Египта сотрудники египетского общества Красного Полумесяца переправят эти грузы в сектор Газа и передадут местным жителям.

"Всего с начала гуманитарной миссии 28 рейсами МЧС РФ доставлено более 700 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости", - отмечается в сообщении.

Газа Египет МЧС ХАМАС
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