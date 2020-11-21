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Первый российский гумконвой прибыл в Карабах

Первый российский гумконвой прибыл в Карабах
Сотрудники МЧС РФ в Степанакерте
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Первая колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах, сообщили в субботу в оперативной группе ведомства.

"Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила в своем телеграмм-канале, что первая колонна МЧС в субботу прибудет в Степанакерт, а вторая колонна, сформированная в Ростовской области, уже движется по территории Краснодарского края. По ее данным, всего задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

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Как сообщалось, 20 ноября МЧС России отправило в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.

Уточнялось, что группировка МЧС РФ совместно с представителями муниципалитетов продолжает оценивать причиненный ущерб в ходе осмотра поврежденных зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране.

К настоящему моменту проверено 43 населенных пункта, обследовано более 2,6 тысяч объектов, из которых более 2,4 тысяч жилых домов, в том числе многоквартирных, и более 220 социально значимых объектов.

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