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Руководитель "Моссад" направляется в Катар

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Израильская делегация во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа направляется в Катар для встречи с посредниками по переговорам о заложниках, захваченных радикальным движением ХАМАС, пишет газета The Times of Israel.

"Завтра (в пятницу - ИФ) Барнеа встретится с премьер-министром Катара Мохаммедом Аль-Тани, чтобы попытаться развить новые предложения по сделке по прекращению огня и заложникам, которые ХАМАС представил накануне", - пишет издание со ссылкой на израильского чиновника.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направит делегацию на очередной раунд переговоров по сделке с ХАМАС.

"Нетаньяху направит группу переговорщиков, чтобы попытаться достичь соглашения с ХАМАС", - информировало в четверг издание The Times of Israel.

В ночь на четверг телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке, которые могут приблизить заключение соглашения.

В ХАМАС подтвердили, что передали предложения по сделке Израилю через катарских и египетских посредников.

В воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает обнародованный 31 мая план президента США Джо Байдена об освобождении заложников и перемирии в секторе Газа, и обвинил ХАМАС в создании помех для реализации инициативы.

ХАМАС внес ряд поправок в этот проект. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что некоторые из предложений движения реализуемы, другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильской стороны, в секторе Газа могут оставаться еще 120 заложников.

Биньямин Нетаньяху Джо Байден Израиль Катар Моссад
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