Путин заявил, что РФ и Турция согласуют позиции по ключевым направлениям политики

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия и Турция продолжают активно работать по ряду важнейших направлений международной политики, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

"Мы продолжаем активно работать по ряду важнейших направлений международной политики. В постоянном находимся контакте с вами. И наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласуют позиции по ключевым направлениям", - сказал Путин.

Он отметил, что РФ и Турция работают на площадках международных организаций и в рамках международных объединений.

"Мы рады очень встретиться на полях ШОС, я очень рад нашей новой встрече", - сказал Путин.