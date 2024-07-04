Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Байден не намерен выходить из предвыборной гонки, Киеву предоставят помощь на $2,3 млрд, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме назвали не соответствующими действительности сообщения о том, что Джо Байден рассматривает возможность ухода с предвыборной гонки. "Я видела эти сообщения. Мы обратились к президенту, и он прямо ответил: "Нет, это абсолютная ложь", - сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

- Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника в Брянской, Белгородской и Тамбовской областях, заявили в Минобороны РФ.

- США предоставят Украине пакет военной помощи на $2,3 млрд, в который, в частности, войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды.

- Опрос New York Times и Siena College показал, что республиканец Трамп опережает демократа Байдена с самым большим отрывом с 2015 года - 49% против 43%. При этом, как отмечают американские СМИ, после прошедших дебатов популярность Трампа выросла на 3%.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником на переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщил телеканал CNN.