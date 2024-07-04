Повреждение трансформаторов на подстанции после атаки БПЛА не нарушило энергоснабжение ЗАЭС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Повреждение подстанции "Радуга" в Энергодаре после атаки украинских дронов не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в четверг представители станции.

Энергоснабжение станции осуществляется в штатном режиме, говорится в телеграм-канале станции.

Недостатков, которые влияют на безопасность ЗАЭС, не обнаружено. "Радиационная обстановка на площадке в норме", - подчеркнули представители станции.

Накануне подстанция "Радуга" была атакована тремя беспилотниками ВСУ. В результате атаки были повреждены два трансформатора. Также пострадали работники ЗАЭС, которые в это время находились там.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.