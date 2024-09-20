На ЗАЭС сообщили о повреждении трансформатора на подстанции "Заря" из-за удара дрона

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Запорожской области повреждена подстанция, которая обеспечивает электричеством Запорожскую АЭС, сообщает телеграм-канал ЗАЭС.

"Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС", - сказано сообщении.

Там отмечено, что "эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции", и что "атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС".

Представители ЗАЭС уточнили, что сейчас введена резервная схема запитки инфраструктуры станции, персонал принял все меры для обеспечения безопасной эксплуатации объекта.

"Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - подчеркнули на станции.

ЗАЭС также получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Об их отключении не сообщалось.