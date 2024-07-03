"Росатом" сообщил о восьми раненых после атаки дронов по подстанции в Энергодаре

По данным ФМБА России, радиационный фон на ЗАЭС не превышен

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в результате трех ударов дронов по по подстанции "Радуга" в Энергодаре пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, и назвал это компрометацией принципа безопасности МАГАТЭ.

"В 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени случилось три удара беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, которая снабжает сам город и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС", - сказал он журналистам.

По его словам, в это время там работала бригада с Запорожской атомной электростанции, которая восстанавливала на подстанции "Радуга" потерянное электроснабжение. В результате пострадали восемь человек.

"Это первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники ЗАЭС, - заявил глава "Росатома". - Это не просто компрометация принципа безопасности МАГАТЭ. Это демонстративное нарушение. Очень хотим, чтобы этому была дана оценка".

В результате атаки дронов-камикадзе квадрокоптерного типа на подстанцию "Радуга" нарушена система энергоснабжения Энергодара и работу некоторых объектов Запорожской АЭС, сообщил телеграм-канал станции. Повреждения получили два трансформатора на подстанции.

"Нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что один сотрудник получил ранения средней степени тяжести, остальные - легкой. Все пострадавшие доставлены в медсанчасть Энергодара.

"По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано", - сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

В прошлый раз об атаке дронов в районе подстанции "Радуга" сообщалось 22 июня. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз тогда проинформировал, что в городе было зафиксировано три прилета БПЛА, и один из них "посажен возле подстанции "Радуга"", а еще два - в жилой застройке.

21 июня администрация Энергодара сообщила, что в результате удара по "Радуге" был поврежден трансформатор. На Запорожской АЭС тогда заявили, что из-за атаки на подстанцию "Радуга" было нарушено функционирование некоторых объектов станции, таких как как транспортный цех, типография и УПТК. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.