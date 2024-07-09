Проект об увеличении до 10 лет срока господдержки для вкладчиков НПФ принят во II чтении

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который увеличивает с 3 до 10 лет срок, в течение которого физические лица, заключившие договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), имеют право на государственную поддержку в виде стимулирующих взносов.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№639660-8), авторы – группа депутатов во главе с первым вице-спикером парламента Александром Жуковым.

Также в Бюджетном кодексе уточняется, что для поддержки долгосрочных сбережений в федеральный бюджет могут быть переданы дополнительные средства (межбюджетные трансферты) из Социального фонда в соответствии с федеральными законами или нормативными актами правительства.

В поправках в ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" расширяются функции администратора софинансирования – это юридическое лицо, которому присвоен статус центрального депозитария. Сейчас установлено, что администратор должен рассчитывать размер дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений и направлять отчет в Минфин. В принятом во втором чтении законопроекте говорится, что отчет и информация об объеме дополнительных стимулирующих взносов должны будут направляться также и в организацию, определенную правительством РФ для государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений.

Механизм формирования долгосрочных сбережений граждан на добровольной основе заработал с 1 января 2024 года. По договору долгосрочных сбережений вкладчик обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а НПФ обязуется производить выплаты при наступлении оснований. Для формирования долгосрочных сбережений можно использовать средства пенсионных накоплений, учитываемых на пенсионном счете накопительной пенсии.

Физические лица, заключившие с НПФ договор долгосрочных сбережений, имеют право на получение господдержки в виде дополнительных стимулирующих взносов. При среднемесячном доходе физического лица до 80 тыс. руб. размер дополнительного стимулирующего взноса от государства равен размеру уплаченных физическим лицом сберегательных взносов; при доходе от 80 тыс. до 150 тыс. руб. государство уплатит половину размера уплаченных физическим лицом взносов; при среднемесячном доходе физического лица от 150 тыс. руб. размер дополнительного стимулирующего взноса равен одной четверти размера уплаченных физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений. При этом размер господдержки не может превышать 36 тыс. рублей в год.