Центризбирком утвердил порядок электронного голосования и его отличие от ДЭГ

Зампред ЦИК Булаев отметил, что в Москве после каждых выборов утилизируют 33 кубометра бумажных бюллетеней

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком своим постановлением утвердил порядок электронного голосования на выборах и референдумах, проводимых в России.

Зампредседателя комиссии Николай Булаев на заседании сказал, что между дистанционным электронным голосование (ДЭГ) и электронным голосованием (ЭГ) есть принципиальное отличие. ДЭГ позволяет проголосовать из любой точки мира, при этом периметр для внешнего голосования, голосования с зарубежных IP в последние два года закрывают. При ДЭГ активное избирательное право сохраняется в полном объеме.

"Электронное голосование позволяет проголосовать только на избирательном участке. При этом те технологии, которые сегодня применяет Москва, если мы обращаемся к Москве, позволяют проголосовать электронно с сохранением своего активного избирательного права в полном объеме на любом избирательном участке Москвы, но это не ДЭГ, вам придется прийти на избирательный участок и там принять решение о том, кому вы отдадите свой голос", - объяснил Булаев.

По его словам, столица применяет технологию (это и электронный список избирателей, устройство электронного голосования, централизованная система подсчета голосов), которая позволяет в полном объеме сохранить активное избирательное право человека вне зависимости от того, где он голосует, на каком участке.

Зампредседателя ЦИК добавил, что в Москве 80% избирателей на выборах голосуют либо дистанционно, либо с применением устройств, которые позволяют проголосовать на избирательном участке. "Москва каждый год печатает бюллетени. Бюллетеней к этим выборам - их тоже должно было быть напечатано более 8 млн штук. По моим подсчетам, это 35 кубов бумаги, из них, как минимум, 33 кубометра бумаги утилизируется. Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья", - отметил он.

При этом Булаев подчеркнул, что закон не запрещает голосование с помощью бумажного бюллетеня.

Он сказал, что новый постановление позволит комиссиям каждого региона самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах исходя из технических возможностей, уровня цифровизации услуг, предпочтений избирателей и других региональных особенностей.

Он добавил, что в принятом постановлении обращается внимание организующих выборы комиссий на создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование и электронное голосование, так и бумажные бюллетени.