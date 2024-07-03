Поиск

Центризбирком утвердил порядок электронного голосования и его отличие от ДЭГ

Зампред ЦИК Булаев отметил, что в Москве после каждых выборов утилизируют 33 кубометра бумажных бюллетеней

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком своим постановлением утвердил порядок электронного голосования на выборах и референдумах, проводимых в России.

Зампредседателя комиссии Николай Булаев на заседании сказал, что между дистанционным электронным голосование (ДЭГ) и электронным голосованием (ЭГ) есть принципиальное отличие. ДЭГ позволяет проголосовать из любой точки мира, при этом периметр для внешнего голосования, голосования с зарубежных IP в последние два года закрывают. При ДЭГ активное избирательное право сохраняется в полном объеме.

"Электронное голосование позволяет проголосовать только на избирательном участке. При этом те технологии, которые сегодня применяет Москва, если мы обращаемся к Москве, позволяют проголосовать электронно с сохранением своего активного избирательного права в полном объеме на любом избирательном участке Москвы, но это не ДЭГ, вам придется прийти на избирательный участок и там принять решение о том, кому вы отдадите свой голос", - объяснил Булаев.

По его словам, столица применяет технологию (это и электронный список избирателей, устройство электронного голосования, централизованная система подсчета голосов), которая позволяет в полном объеме сохранить активное избирательное право человека вне зависимости от того, где он голосует, на каком участке.

Зампредседателя ЦИК добавил, что в Москве 80% избирателей на выборах голосуют либо дистанционно, либо с применением устройств, которые позволяют проголосовать на избирательном участке. "Москва каждый год печатает бюллетени. Бюллетеней к этим выборам - их тоже должно было быть напечатано более 8 млн штук. По моим подсчетам, это 35 кубов бумаги, из них, как минимум, 33 кубометра бумаги утилизируется. Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья", - отметил он.

При этом Булаев подчеркнул, что закон не запрещает голосование с помощью бумажного бюллетеня.

Он сказал, что новый постановление позволит комиссиям каждого региона самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах исходя из технических возможностей, уровня цифровизации услуг, предпочтений избирателей и других региональных особенностей.

Он добавил, что в принятом постановлении обращается внимание организующих выборы комиссий на создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование и электронное голосование, так и бумажные бюллетени.

ДЭГ Москва Николай Булаев Центризбирком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные взяли под контроль район города Часов Яр

Сенаторы РФ одобрили закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Дума и Совфед заявили о приостановке участия парламентариев РФ в работе ПА ОБСЕ

Дума и Совфед заявили о приостановке участия парламентариев РФ в работе ПА ОБСЕ

В ДТП в Анталье пострадали 16 российских туристов, водитель микроавтобуса погиб

Минпросвещения РФ запретило изучать в школах книги иноагента Липсица

Минпросвещения РФ запретило изучать в школах книги иноагента Липсица

Морской порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Арестованный гражданин Франции Винатье собирал данные в сфере военной деятельности РФ

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике
Дело Baring Vostok

Осужденный в РФ условно фигурант дела Baring Vostok Дельпаль объявлен в розыск

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });