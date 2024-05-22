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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Россия передала еще шесть детей родственникам на Украину

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Еще шесть детей (мальчики в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе два брата 6 и 11 лет) вернулись из России на Украину в результате очередного (шестого - при посредничестве Катара) раунда воссоединения со своими семьями, сообщает пресс-служба детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Там отметили, что по состоянию на 22 мая при поддержке аппарата уполномоченного, 70 детей воссоединились с семьями на Украине и других странах, "а всего помогли 52 семьям".

"Во время первой очной встречи с представителями Украины в апреле в столице Катара Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России и по ним ведется работа по их воссоединению с близкими на Украине, а также 11 детей, проживающих на Украине, которых ждут близкие в России", - рассказали в пресс-службе.

По их данным, в результате отработки поступивших в аппарат омбудсмена сведений и обращений, были подготовлены необходимые документы на шестерых детей, проработана транспортная логистика для обеспечения их воссоединения с родственниками и безопасного возвращения домой на Украину.

Существенную поддержку в этом оказывают представители Международного Комитета Красного Креста и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, добавили в пресс-службе.

Катар Доха Украина Мария Львова-Белова
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