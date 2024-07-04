Поиск

Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Компания Apple по требованию Роскомнадзора (РКН) заблокировала в App Store на территории РФ 25 мобильных приложений VPN-сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили об удалении из App Store ряда VPN-приложений по требованию Роскомнадзора. В частности, речь идет о приложениях NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN и PIA VPN.

В РКН напомнили, что с 1 марта 2024 года в РФ действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.

Apple App Store Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Глава комитета ГД заявил, что в осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки

Глава комитета ГД заявил, что в осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки

Захарова отказалась комментировать возможность возвращения посла Антонова из США

"Почта России" обсуждает с ВТБ передачу ему доли в Почта банке

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу

В Банке России заявили, что аргументы в пользу повышения ставки стали весомее

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Рособрнадзор предложил устроить для депутатов тестовый пункт проведения ЕГЭ

Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства

Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });