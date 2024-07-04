Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Компания Apple по требованию Роскомнадзора (РКН) заблокировала в App Store на территории РФ 25 мобильных приложений VPN-сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили об удалении из App Store ряда VPN-приложений по требованию Роскомнадзора. В частности, речь идет о приложениях NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN и PIA VPN.

В РКН напомнили, что с 1 марта 2024 года в РФ действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.