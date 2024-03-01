Роскомнадзор начинает ограничение доступа к информации о VPN-сервисах

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с 1 марта начнёт ограничивать в России доступ к материалам о способах и методах обхода блокировок, в том числе о нарушающих законодательство РФ VPN-сервисах, в связи со вступлением в силу приказа ведомства о критериях оценки запрещенной в РФ информации.

Приказ РКН подписан 8 ноября 2023 года, опубликован 1 декабря и действует до 1 сентября 2029 года.

В частности, в приказе, который дополняет ранее действовавший документ, речь идёт о критериях оценки "информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", наличие одного или нескольких из которых позволит РКН принять решение о внесении страниц и сайтов в Единый реестр запрещенной информации.

Такими критериями являются: наличие информации, содержащей "описание действий, позволяющих получить доступ", "дающей представление о способах, методах обеспечения доступа", а также "побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа" к заблокированным в РФ ресурсам и/или сетям, "в том числе путём описания преимуществ их использования, или информации, одобряющей или оправдывающей их использования".

Также среди критериев перечислены: наличие информации, "содержащей предложение о приобретении доступа к информации и (или) информационному ресурсу, в том числе к программе для электронных вычислительных машин (ЭВМ - ИФ), позволяющим получить доступ" к заблокированным в РФ ресурсам и/или сетям. Пятым критерием стало "наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для ЭВМ" к ресурсам и/или сетям, заблокированным в РФ.

Критерии не применяются "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ".

"С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые информируют и популяризируют подобные средства", - сообщили ранее в пресс-службе РКН в начале февраля. В ведомстве тогда напомнили, что в соответствии с законодательством в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. "VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещённым ресурсам", - уточнили в РКН.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля 2023 года подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, то есть, в том числе и о VPN-сервисах, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения РКН такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации. Автор поправки ко II чтению, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее пояснил в своем телеграм-канале, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

20 сентября 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что введение ответственности за использование VPN-сервисов, которые в настоящее время заблокированы в России за неисполнение требования законодательства, не планируется.

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется, в том числе компаниями, для организации защищённого удаленного доступа сотрудников.

Минцифры России 17 октября сообщило, что использующие в своей работе VPN-сервисы компании могут столкнуться с трудностями из-за блокировки запрещенных в РФ ресурсов; для их устранения необходимо обратиться в РКН или в отраслевые ведомства. Если же проблема не устранена, проинформировать об этом Минцифры.

Руководитель РКН Андрей Липов в конце октября сообщил, что регулятор не фиксирует массовых проблем с VPN у компаний, использующих их в своей работе, а возникающие - решаются в течение трёх часов; в "белые списки" регулятора внесено уже 12 тыс. IP-адресов.