РКН за месяц направил сотни требований об удалении информации, популяризирующей VPN-сервисы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) за первый месяц действия запрета на публикацию в интернете материалов, популяризирующих или рекламирующих средства обхода блокировок, в том числе VPN-сервисы, направил почти 630 требований об удалении такого контента, 82 страницы были заблокированы за отказ это сделать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В период с 1 по 31 марта Роскомнадзор направил 628 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 546 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы", - заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что с 1 марта РКН приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

"В основном запрещенную информацию размещали на страницах в социальных сетях, а также специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN для обхода блокировок", - уточнили в ведомстве.

В РКН напомнили, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете по требованию ведомства закон предусматривает административную ответственность по ст. 13.41 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн руб., а в случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.

Эти меры, как заявляют в РКН, "необходимы, чтобы защитить людей от информации, которую могут размещать на запрещенных ресурсах в преступных целях, в том числе для распространения наркотиков, детской порнографии и экстремизма".

Кроме того, сообщили в пресс-службе ведомства, "иностранные владельцы средств обхода блокировки доступа к противоправному контенту располагают информацией, которую российские пользователи передают при посещении заблокированных в России ресурсов". "Полученные таким путем личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут быть изучены и в дальнейшем использованы в мошеннических целях, шантаже и других противоправных действиях против российских пользователей или их окружения", - предупредили в РКН.

Как сообщалось, с 1 марта вступил в силу приказ Роскомнадзора, согласно которому в Единый реестр запрещенной информации будут включаться материалы, популяризующие использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок в РФ.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля 2023 года подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в России блокировок информационных ресурсов, то есть, в том числе и о VPN-сервисах, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения РКН такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации. Автор поправки ко II чтению, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее пояснил в своем телеграм-канале, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

20 сентября 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что введение ответственности за использование VPN-сервисов, которые в настоящее время заблокированы в России за неисполнение требования законодательства, не планируется.

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется, в том числе компаниями, для организации защищенного удаленного доступа сотрудников.