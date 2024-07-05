За ночь силы ПВО уничтожили 50 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали 50 украинских дронов над Краснодарским краем, Запорожской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении министерства.