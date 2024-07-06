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Устранена авария на подстанции в краснодарском Приморско-Ахтарске устранена

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение восстановили на объектах в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край), оставшихся без электричества после атаки беспилотников ВСУ, сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник в своем телеграм-канале.

"Авария на подстанции устранена. В 3:54 мск все потребители запитаны", - написал Шапошник.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о шести госпитализированных после атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск в ночь на пятницу. Один ребенок скончался в больнице.

В результате атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом и была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

По информации Минобороны РФ, над территорией Краснодарского края в ту ночь были уничтожены 14 беспилотников.

Краснодарский край Приморско-Ахтарск
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