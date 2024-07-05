Один ребенок погиб после атаки беспилотников на Краснодарский край

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об одном погибшем ребенке после атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске.

"В больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее губернатор сообщал о шести пострадавших после атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск в ночь на пятницу.

"Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнял, что в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом, жильцы эвакуированы. Кроме того, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края.