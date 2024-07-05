Дело о теракте возбуждено по факту украинской атаки на Краснодарский край

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Атака украинскими беспилотниками города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По ее словам, в результате "пострадали несколько человек, в том числе двое детей, позднее в медицинском учреждении от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка".

"Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала Петренко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о шести пострадавших после атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск в ночь на пятницу, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка.