Суд отложил рассмотрение иска УК "Первая" к Euroclear на 104 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу отложил на 23 августа рассмотрение иска Управляющей компании "Первая" к европейскому депозитарию Euroclear на 104 млрд рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, дело отложено по ходатайству УК для изучения полученного от ответчика контррасчета.

Кроме этого, стороны попросили суд приобщить к делу новые документы.

Представитель УК "Первая" заявила об уточнении размера иска, новый объем не назывался. При этом она отметила, что за время, прошедшее с прошлого слушания, было осуществлено несколько выплат.

На заседании в январе УК сократила размер требований почти в 1,8 раза.

Как пояснил тогда представитель УК "Первая", уточнение требований, в частности, связано с тем, что часть бумаг учитывалась не в Euroclear, а в Clearstream, с замещением еврооблигаций и с выплатами по президентскому указу N665 ("О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам").

Он не стал называть новую сумму требований. Как сообщил тогда "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом процесса, она снижена со 184,8 млрд рублей до 104,446 млрд руб.

На заседании в марте УК "Первая" вновь уточнила требования, не назвав их размер.

При этом представитель отметила, что Euroclear опубликовал отчет за 2023 год, где указан объем заработанных средств на ценных бумагах УК. По закону, добавила она, Euroclear должен возвратить не меньше этой суммы.

Суд ранее отказал Euroclear в приостановлении производства по делу, но удовлетворил его ходатайство о выделении в отдельное производство части требований.

УК "Первая" в июле 2023 года подала иск к европейскому депозитарию в связи с заморозкой клиентских активов. В качестве третьих лиц к делу привлечены Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Сейчас в российских судах находится порядка ста исков к Euroclear, иск УК "Первая" - самый крупный из них даже с учетом уточнения.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

УК "Первая" (в прошлом "Сбер управление активами") работает на рынке с 1996 года. Совокупный объем активов под управлением на 30 сентября 2022 года составлял 1,44 трлн рублей.