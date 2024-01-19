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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

УК "Первая" уменьшила сумму требований по иску к Euroclear до 104 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Первая" уточнила сумму исковых требований к европейскому депозитарию Euroclear, сократив ее почти в 1,8 раза.

Как сказал представитель УК "Первая" на заседании в Арбитражном суде Москвы 19 января, уточнение требований, в частности, связано с тем, что часть бумаг учитывалась не в Euroclear, а в Clearstream, с замещением еврооблигаций и с выплатами по президентскому указу № 665 ("О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам").

Он не стал называть новую сумму требований. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом процесса, она снижена со 184,8 млрд рублей до 104,446 млрд рублей.

УК "Первая" в июле подала иск к европейскому депозитарию в связи с заморозкой клиентских активов. В качестве третьих лиц к делу привлечены Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Сейчас в российских судах находится порядка ста исков к Euroclear, иск УК "Первая" - самый крупный из них даже с учетом уточнения.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. В начале июня 2022 года Евросоюз ввел санкции против НРД, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

УК "Первая" (в прошлом "Сбер управление активами") работает на рынке с 1996 года. Совокупный объем активов под управлением на 30 сентября 2022 года составлял 1,44 трлн рублей.

Euroclear Clearstream НРД Евросоюз Райффайзенбанк УК Первая Арбитражный суд Москвы
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