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Минэнерго заявило, что ремонты НПЗ не повлияют на поставки на рынок топлива в высокий сезон

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением автомобильным топливом всех регионов стабильна, находится под контролем Министерства энергетики, а плановые работы на НПЗ не вызовут нехватку топлива на внутреннем рынке в высокий сезон, заявило Минэнерго.

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"Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон, сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется", - заверило ведомство.

По его информации, плановые ремонтные и профилактические работы на НПЗ идут по графику и не влияют на выполнение плановых показателей по производству и поставкам топлива на внутренний рынок.

По данным Минэнерго, среднесуточный уровень отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок в июле 2024 года соответствуют среднесуточному уровню июля прошлого года (около 106 тысяч т в сутки), по дизельному топливу - выше аналогичного периода прошлого года на 13% (в среднем около 166 тысяч т в сутки). "Нефтяным компаниям рекомендовано в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж АИ-92, АИ-95, а также дизельного топлива", - отмечается в сообщении.

Несмотря на решение правительства о продлении экспорта автомобильного бензина до 31 июля, в целом его поставки в дружественные страны сейчас на 70% ниже среднесуточного уровня июля 2023 года, уточняет ведомство.

Кроме того, в третьей декаде текущего месяца ожидается увеличение производства автомобильного бензина примерно на 15-20 тысяч т за счет возобновления работы двух НПЗ, расположенных в южной и средней части России, где уже завершаются ремонты. Предложение бензина на внутреннем рынке увеличится примерно на 2 тысяч т в сутки, в том числе за счет возобновления продаж на бирже на базисах Астраханского НПЗ и Сургутского ЗСК, перечислило Минэнерго.

По данным ведомства, на начало июля сформированы достаточные запасы для стабильного обеспечения внутреннего рынка. По автомобильным бензинам они составляют 1,96 млн т, по дизельному топливу - 3,38 млн т, что на 2% и 8% выше, чем в июле 2023 года.

Минэнерго НПЗ
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